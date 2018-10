Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au murit joi in incidente provocate de uraganul Michael, care a lovit puternic statele Florida, Georgia si Carolina de Nord, dupa ce mai multi copaci au cazut si sute de case au fost avariate, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat luni evacuarea locuitorilor din mai multe orase din nord-vestul statului american Florida, din cauza uraganului Michael, care urmeaza sa loveasca zona miercuri, au anuntat autoritatile locale, relateaza Associated Press.

- Cel putin 37 de persoane au murit in Statele Unite in urma uraganului Florence, care a afectat saptamana trecuta statele americane Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia si care a fortat evacuarea a peste un milion de persoane, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Numeroase regiuni erau acoperite de ape in sud-estul Statelor Unite, luni, dupa trecerea furtunii Florence, care a provocat cel putin 31 de morti si pagube ce au fost estimate la mai multe miliarde de dolari,...

- Numarul victimelor a ajuns la cel puțin 16 din cauza uraganului Florence in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters…

- Estimarea oficiala a victimelor uraganului Maria, care a devastat teritoriul american Puerto Rico in septembrie 2017, a crescut de la 64 la 2.975 de morti, a anuntat guvernatorul insulei, dupa ce un studiu independent a relevat ca numarul persoanelor decedate in urma dezastrului natural a fost subevaluat.

