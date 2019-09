Stiri pe aceeasi tema

- Minnis a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca bilantul a crescut de la cinci la sapte morti dupa ce doua persoane dintr-un grup de 25, transportate pe insula New Providence, au decedat. ''Ne putem astepta la mai multe decese'', a spus Minnis adaugand ca cifrele actuale se bazeaza pe informatii…

- Cel puțin șapte persoane au murit dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, a informat premierul Hubert Minnis, care a avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, scrie Mediafax, citând CNN. Premierul a informat, la întoarcerea sa dintr-un tur aerian deasupra regiunii Abaco,…

- Cel puțin șapte persoane au fost confirmate decedate ca urmare a uraganului Dorian care a lovit arhipelagul din Caraibe timp de doua zile. Marți noaptea, uraganul s-a indepartat definitiv de Bahamas, dupa ce a provocat distrugeri pe scara larga. Primul ministru Hubert Minnis a spus ca țara se poate…

- Meteorologii au avertizat marți ca in urmatoarele 36 de ore uraganul Dorian se va apropia extrem de mult de coasta de est a statului american Florida, unde peste un milion de oameni urmeaza sa fie evacuați, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas…

- Uraganul Dorian, care a trecut incepand de luni peste insulele Bahamas, ar putea provoca asiguratorilor pierderi de pana la 25 de milairde de dolari, potrivit analistilor bancii elvetiene UBS, transmite Reuters, citat de NEWS.ro.Dorian, al doilea cel mai puternic uragan inregistrat vreodata…

- "In ceea ce priveste coordonarea, Agentia de gestionare a dezastrelor din Caraibe (CDEMA) este cea care conduce raspunsul umanitar", a declarat Jens Laerke, un purtator de cuvant al Biroului ONU pentru Afaceri Umanitare, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva.CDEMA a trimis in Bahamas,…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuințe au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anunțat autoritațile și Crucea Roșie, potrivit Mediafax citând BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anunțat ca decesele s-au…

- Președintele Donald Trump a declarat ca uraganul Dorian este unul dintre cele mai mari pe care le-a vazut vreodata. Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite a anunțat ca uraganul care se indreapta spre Bahamas a ajuns la categoria 5. "Pare sa fie cel mai mare uragan pe care l-am vazut vreodata,…