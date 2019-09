Bilanţul unei furtuni care a lovit sud-vestul Japoniei a crescut la patru morţi Administratia prefecturii Saga a declarat ca s-a confirmat ca o rezidenta din orasul Takeo a murit in urma furtunii, dupa ce corpul ei a fost descoperit duminica intr-un rau, langa o fierarie, in orasul din apropiere, Omachi.



Femeia din 50 de ani fusese data disparuta inca de miercuri dimineata, cand zona a fost lovita de ploi torentiale, potrivit politiei.



Intemperiile au ucis miercuri doi barbati in prefecturile Saga si Fukuoka, iar o femeie de 96 de ani a fost descoperita moarta intr-o casa inundata din Takeo joi, potrivit autoritatilor locale. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

