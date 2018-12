Stiri pe aceeasi tema

- Salvatori indonezieni depuneau eforturi luni sa gaseasca supravietuitori ai tsunamiului care s-a soldat cu cel putin 281 de morti, in timp ce experti avertizeaza cu privire la riscul unor noi valuri mortale cauzate de activitatea vulcanica, relateaza AFP preluata de news.roTsunamiul a maturat…

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 222 de morti si peste 800 de raniti, a anuntat duminica Agentia nationala de gestionare a catastrofelor citata de DPA si AFP. "222 de persoane au murit, 843 sunt ranite, iar 28 sunt date disparute", a indicat…

- Cel putin 168 de persoane au murit si peste 700 de oameni au fost raniti in urma tsunamiului provocat de eruptia vulcanului Anak Krakatau, in Indonezia, conform unui nou bilant, anuntat de Agentia de Gestionare a Catastrofelor, informeaza AFP, potrivit news.ro.“Numarul total de morti a ajuns…

- Peste 60 de persoane au murit si sute sunt ranite dupa ce un tsunami a lovit malurile stramtorii indoneziene Sunda in urma unei eruptii vulcanice, provocand panica in randul turistilor si al locuitorilor,...

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 60 raniti intr-un atac sinucigas intr-o sala de petreceri din Kabul, unde se aflau peste o mie de clerici musulmani. Este cel mai grav atentat din ultimele luni din Afganistan.

- Cel putin noua persoane, intre care doi britanici, au murit si multe altele au fost date disparute in urma unor indundatii puternice produse in Mallorca, o cunoscuta destinatie turistica din Mediterana.

- Bilantul in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia a crescut, potrivit autoritatilor. Cel putin 832 de oameni au murit si 540 sunt raniti. Membrii echipelor de interventie actioneaza in toata zona de coasta pentru a gasi eventuali supravietuitori.

- Replici puternice au continuat sa loveasca insula Sulawesi din Indonezia, dupa cutremurul major urmat de tsunami de vineri, bilantul victimelor anuntat de autoritati ajungand la cel putin 408 oameni si 500 de raniti, informeaza BBC.