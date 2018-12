Bilanţul tsunamiului care a lovit Indonezia a crescut la 373 de morţi (autorităţi) Tsunamiul care a lovit sambata seara Indonezia a provocat moartea a cel putin 373 de persoane si a ranit peste 1.400 de oameni pe insulele Java si Sumatra, potrivit unui nou bilant anuntat luni de autoritati, relateaza Reuters si dpa. "1.459 de persoane sunt ranite, iar 128 sunt date disparute", a spus Sutopo Purwo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit Reuters. Valurile tsunami au lovit coastele meridionale din Sumatra si extremitatea occidentala a insulei Java sambata in jurul orei locale 21.30 (14.30 GMT). Fenomenul a fost cauzat de o alunecare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

