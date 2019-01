Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Lindsey Graham a redat, potrivit site-ului de stiri Axios.com, o conversatie pe care a avut-o cu presedintele Donald Trump in urma cu cateva saptamani despre criza din Venezuela, subliniiind ca au discutat despre posibilitatea unei interventii militare. Citeste si Criza din Venezuela:…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica, intr-un mesaj video difuzat pe retelele sociale, ca tara sa recunoaste 'noua putere' de la Caracas, reprezentata de presedintele parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte al Venezuelei, transmit AFP si Reuters.…

- 'A venit momentul sa fiti de partea constitutiei', a declarat Guaido intr-un mesaj catre armata la un miting de amploare de la Caracas. 'Fiti de partea poporului venezuelean', a mai afirmat Guaido, adaugand: 'Este timpul ca cubanezii sa paraseasca fortele armate'. El a cerut armatei sa permita intrarea…

- Ministrul Apararii din Venezuela, generalul Vladimir Padrino, a declarat joi ca autoproclamarea șefului Parlamentului, Juan Guaido, drept „președinte” interimar al țarii este o „lovitura de stat” în desfașurare, transmite AFP.„Avertizez poporul din Venezuela ca…

- Ciocniri s-au inregistrat miercuri intre fortele de ordine si partizani ai opozitiei la Caracas, dupa o manifestatie in care presedintele parlamentului, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedinte interimar la Venezuelei, au informat corespondenti ai agentiei France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește…

- ''Noi nu am fost niciodata o amenintare pentru Europa'', a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, intr-o conferinta de presa.''Europa are dreptul de a-si defini propria politica externa si de aparare'', a adaugat Hua Chunying, remarcand ca liderii…

- O armata a Uniunii Europene va fi probabil formata candva, a precizat marti Comisia Europeana, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat intr-un interviu ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', informeaza Reuters. Presedintele Comisiei Europene,…

- Armata americana ar putea fi nevoita sa traga asupra migrantilor care incearca sa intre ilegal in SUA, daca acestia vor arunca in soldati cu pietre, a declarat joi presedintele SUA, Donald Trump, informeaza vineri AFP. In conditiile in care mai multe "caravane de migranti" din America Latina se indreapta…