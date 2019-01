Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 73 de persoane au murit si alte 74 au fost ranite, in urma unei explozii produse in timp ce incercau sa fure combustibil dintr-o conducta sparta in regiunea Hidalgo din centralul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Bilanțul exploziei din Mexic a ajuns la cel puțin 73 de morți și 74 de raniți, potrivit autoritaților, citate de Reuters. Deflagrația s-a produs dupa ce o conducta de benzina a fost sparta de hoți, iar sute de oameni încercau sa fure încarce combusibil în galeți și bidoane.Un martor…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si alte 71 ranite in explozia unei conducte de carburant sparte in statul Hidalgo din centrul Mexicului, a anuntat guvernatorul acestui stat Omar Fayad intr-o postare pe Twitter, informeaza dpa. Potrivit mass-media locale, sute de persoane care incercau sa-si umple…

- Cel puțin 21 de oameni au murit și 71 au fost raniți, vineri seara, în Mexic, dupa ce o conducta sparta de hoții de combustibil a explodat în timp ce zeci de oameni își umpleau bidoanele și galețile cu benzina, transmite Reuters.Televiziunile mexicane au prezentate scene dramatice,…

- Intr-o transmisie TV din Tlahuelipan, in apropierea rafinariei Tula, la nord de Ciudad de Mexico, se vad flacarile si se aud strigatele de ajutor. Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a cerut printr-un mesaj pe Twitter "intregului guvern" sa se implice in interventia la fata locului.…

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti, relateaza agerpres.Vezi și: BCR confirma DEZASTRUL de…

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti. Bilantul provizoriu a fost confirmat de guvernatorul statului…

- O conducta din centrul Mexicului a explodat vineri, provocând multe victime printre oameni care încercau sa umple containerele cu carburant, a anunțat guvernul statului central Hidalgo. Conform guvernatorului statului Hidalgo, citat de Reuters, rapoartele preliminare arata ca ar fi vorba…