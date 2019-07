Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul a intrat miercuri in plin intr-un grup de copii in vestul Japoniei, accident soldat cu doi morti si mai multi raniti intre care unii se afla 'in stare critica', a anuntat politia nipona,...

- In total, 37 de persoane au supravietuit din totalul celor 78 de pasageri si membri ai echipajului unui avion al companiei ruse Aeroflot care a luat foc in zbor duminica la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Seremetievo din Moscova, aeronava fiind nevoita sa aterizeze de urgenta, cuprinsa…

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza Agerpres miercuri dimineața.

- Un accident serios a avut loc, luni, in Husi. Un copil de 11 ani a fost protagonistul accidentului. Baiatul a fost lasat nesupravegheat in masina de catre mama sa, astfel ca a decis sa porneasca masina.

- Bilantul atentatelor teroriste din Sri Lanka a urcat la 290 de morti si 500 de raniti, a anuntat politia locala. Premierul din Sri Lanka a recunoscut ca primise informatii din India referitoare la posibile atacuri teroriste de Paste, dar ca nu s-au luat masuri pentru prevenirea acestora.

- Bilantul seriei de explozii produse duminica la biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka a crescut la 158 de morti, dintre care 35 de straini, transmite AFP citand o sursa din cadrul politiei.

- Soferul microbuzului implicat in accidentul feroviar din judetul Buzau, in varsta de 51 de ani, este internat in stare critica in spitalul judetean Buzau. Doua femei au fost aduse, de asemenea, in stare grava, insa una dintre ele a decedat la spital, ridicand bilantul evenimentului la patru morti.

