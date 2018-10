Presa din Indonezia a actualizat bilanțul victimelor tragediei din Indonezia. 1.234 de oameni au murit in urma cutremurului și tsunamiului care a urmat dupa seismul de vineri (28 septembrie). ONU a estimat ca 191.000 de persoane au nevoie de un ajutor umanitar imediat, iar Uniunea Europeana a anuntat deblocarea sumei de 1,5 milioane de euro, […] The post Bilanțul tragediei din Indonezia a crescut dramatic: 1.234 de morți appeared first on Cancan.ro .