Bilanţul tornadei din Cuba a crescut la 4 morţi şi 195 de răniţi Tornada care a lovit capitala Cubei, Havana, in weekend-ul trecut s-a soldat cu 4 morti si 195 de raniti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritati si citat de DPA.



Un bilant anuntat anterior indica trei morti si 172 de raniti.



Tornada a parcurs duminica 11 kilometri in 16 minute cu o viteza de 45,5 de kilometri pe ora si a fost insotita de rafale de vant de pana la 300 de kilometri, a declarat meteorologul Jose Rubiera la televiziunea cubaneza.



Peste 1.230 de locuinte au fost avariate, dintre care 124 s-au prabusit complet, potrivit autoritatilor.

