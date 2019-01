Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Municipal Craiova a tras linie la final de 2018 si rezultatele au fost cele asteptate: 139 de medalii au obtinut sportivii legitimati la gruparea din Banie. „Analizand numerele inregistrate de sportivii noștri in acest an ne provoaca o ...

- PERFORMANTA… Noi performante notabile pentru AS Tornado Vaslui. Sportivii vasluieni au cucerit 9 medalii, dintre care 4 de aur, una de argint si 4 de bronz, la editia din acest an a Campionatului National de Budokai. Luptatorii de la AS Tornado Vaslui au avut evolutii remarcabile la Campionatul National…

- Suporterii ieseni spera ca in oras sa se construiasca un stadion modern, acoperit, la fel ca acelea din Craiova, Cluj-Napoca sau Bucuresti. Ei s-au saturat ca iarna sa inghete la meciuri, iar in celelalte anotimpuri sa-i bata soarele sau ploaia. Spre exemplu, la partida disputata duminica intre FC Politehnica…

- Sportivii legitimați la CS Unirea Alba Iulia au obținut șase medalii de aur la Campionatul Național de Powerlifting, care a avut o singura proba – impins din culcat, clubul devenind prin punctele adunate de sportivi, campion la juniori I și seniori (la masculin). Campionatul Național de Powerlifting…

- 53 de medalii și titluri de campioni naționali, obținute de sportivii clubului ACS SEISHINDOKAN la ediția 2018 a Campionatului Național de Karate pe Echipe SKDUN in Sport / on 13/11/2018 at 11:27 / Pe data de 10.11.2018 la Centrul Sportiv Apollo din București a avut loc ediția 2018 a Campionatului…

- Petre Apostol Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” din București a gazduit, sambata, cea de-a treia ediție a Cupei Proatletic la atletism, intrecere rezervata copiilor, incepand de la categoria copii 1 pana la categoria copii 4, cu varsta intre 6 și 13 ani. La competiție au participat peste 500…

- La sfarșitul saptamanii trecute, mai exact duminica, 28.10.2018, la Complexul Sportiv National LIA MANOLIU din Bucuresti, a avut loc Cupa Jad &Wudao Wushu Kungfu, competitie din calendarul al Federatiei Romane de Wushu Kungfu , unde au participat peste 200 de sportivi de la 10 cluburi din tara, la…

- Sportivii de la Clubul Sportiv Municipal Calarasi continua sa cucereasca medalii dupa medalii. Patru elevi, antrenati de fratii Valentin si Georgian Anghel, au participat in weelend, la Campionatul National de Cadeti, unde au urcat pe podium. Toti patru au fost medaliati.