Bilantul RAR pentru anul 2017: prea multe masini cu defectiuni tehnice! In anul 2017, din cauza eliminarii taxei auto la inceputul trimestrului, piata auto din Romania s-a umplut de rable. Da, este adevarat! Au fost aduse din afara zeci de mii de masini cu o vechime de peste 10 ani. Prin urmare, nici inspectorii RAR nu au fost scutiti de munca, acestia constatand in cursul verificarilor efectuate probleme tehnice in peste 50% din cazuri. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu liberalizarea completa a pietei de energie electrica, și ținand cont de eliminarea tarifelor reglementate (stabilite de catre Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei) incepand cu data de 1 ianuarie 2018, consumatorii casnici de electricitate din Romania isi pot alege un…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, in colaborare cu politisti ai Directiei Generale a Jandarmeriei Nationale Franceze, au destructurat o grupare infractionala formata din cetateni romani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 1.300.000 de euro, prin furturi de componente…

- Desi am trecut la ora de vara, mai sunt doar cateva zile pana intram in luna aprilie si numai doua saptamani pana la Paste, Romania se afla sub cod galben de ger, ninsori si polei. Daca ai nevoie sa apelezi la o companie de inchirieri masini in aceasta perioada, trebuie sa fii mai atent decat de obicei…

- Vineri, 23.03.2018, incepand cu ora 15.00, in sala de ședințe a Consiliului Local Rașnov va avea loc o ședința solemna, in timpul careia, familiile a patru persoane declarate cetațeni de onoare post-mortem ai orașului, vor primi din partea autoritaților locale, titlurile onorifice, pentru cei care…

- S-a dat startul unei noi ediții a programelor de real succes – Rabla și Rabla Plus. Guvernul PSD susține activ innoirea parcului auto din Romania pentru un aer mai curat și incurajarea unei conduite active pentru protecția mediului. Sunt noutați și beneficii importante fața de anii precedenți. In premiera…

- Mașini cu defecțiuni tehnice și fara autorizație, asta au depistat angajații Inspectoratului Național de Patrulare dupa ce timp de cateva zile au verificat activitatea taximetriștilor. Astfel, inspectorii de patrulare au identificat 218 de contravenții comise de catre conducatorii transportului de calatori…

- Mercedes a anunțat ca mai multe dintre modelele sale din segmentele compact și mediu vor fi chemate in service in Romania pentru defecțiuni electrice care pot duce la deschiderea airbagului șoferului.

- Politistii din Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 9 autovehicule cu defectiuni tehnice. Valoarea totala a sanctiunilor aplicate…

- Politistii din Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 9 autovehicule cu defectiuni tehnice. La data de 9 martie a.c., intre orele…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Politistii din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au depistate 9 autovehicule cu defectiuni tehnice. Conducatorii acestora au fost sanctionati contraventional,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…

- Convinși ca viitorul este aici și ca suntem, cu toții, dependenți de robotica (de pilda telefoanele mobile și autoturismele sunt tot mai inteligente), dascalii și studenții hunedoreni au prezentat, ieri, peste o suta de inventii, inovatii si proiecte stiintifice la sediul Facultatii de Inginerie…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului…

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, scrie publicatia…

- Potrivit unor statistici, portretul robot al soferului din Romania implicat in cele mai multe accidente rutiere este: sofer tanar la volanul unei masini foarte puternice. Soferii cu varsta de pana la 25 de ani care conduc masini cu o capacitate cilindrica de peste 2,5 litri sunt, statistic, cei care…

- Operatorul de telecomunicatii UPC Romania, parte a companiei internationale de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a extins reteaua cu 70% in ultimii cinci ani, iar veniturile au crescut cu peste 60%, a declarat vineri, la o intalnire cu presa, Robert Redeleanu, CEO UPC Romania si UPC Ungaria.

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Presedintele Klaus Iohannis este convins ca DNA functioneaza eficient in lupta impotriva coruptiei si ramane un "partener", in ciuda actiunilor concertate prin care se incearca decredibilizarea acestei institutii si subordonarea Justitiei de catre clasa politica. "Din pacate, insa, asistam…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Politistii din Blaj si specialisti RAR Alba au depistat, miercuri, in trafic, 11 autovehicule ce prezentau diverse defectiuni tehnice. Au dat amenzi si au retinut certificate de inmatriculare. Potrivit IPJ Alba, in 21 februarie, politistii Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul…

- La inceputul acestui an, ministrul de Interne, Carmen Dan, și-a reactualizat declarația de avere. Conform documentului care-i contureaza un trai obișnuit, mai-mare polițiștilor romani are doua mașini, un apartament in coproprietate cu soțul ei, dar și datorii bancare care insumeaza 100.098 de lei. Nu…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România a ajuns la 37, dupa ce medicii au confirmat moartea altor doua persoane, o femeie de 61 de ani și un barbat de 84 de ani.Astfel, conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în…

- Este un text de 450 de pagini, legat intr-un singur volum mare, datand din 1570, care contine date tehnice despre rachete, artilerie si balistica si explica in detaliu cum se asambleaza o racheta, in trei etape. Cartea veche este plina de desene si date tehnice si descrieri detaliate ale rachetelor…

- A crescut bilantul deceselor cauzate de gripa. Inca o victima a foct confirmata, joi, de autoritati. Este vorba despre o femeie in varsta de 80 de ani, din Bucuresti, scrie realitatea.net.Bilantul victimelor facute de gripa creste de la o zi la alta.

- Femeia in varsta de 54 de ani care a provocat cel mai grav accident din Constanta din ultimii ani a declarat ca a incurcat frana cu acceleratia.Accidentul s-a produs in noaptea de 12 spre 13 februarie, pe bulevardul 1 Mai din Constanta.

- ROCAST SRL, unul din cei mai importanti distribuitori din Romania, angajeaza pentru judetul BACAU – Agent de Vanzari – Organe de asamblare, unelte, scule si masini unelte. Oferim salariu impozabil de 3000 lei plus bonusuri atractive si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Luni, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au aplicat 15 sanctiuni contravenționale, in valoare de 2.900 lei. Potrivit IPJ Alba, in data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Poliție…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Romanii au cumparat mai multe mașini in 2017 fața de aceeași perioada a anului 2016. Datele Institutului Național de Statistica arata ca inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 67,4% in trimestrul IV 2017 fata de trimestrul IV 2016. August 2017 este luna…

- Cererea pentru autoturisme ecologice (electrice si hibride) pe piata auto romaneasca a urcat anul trecut la peste 2% din totalul comenzilor, fiind de doua ori mai mare comparativ cu anul anterior. 0 0 0 0 0 0

- Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze…

- Cutremurele dese din ultimele zile, cu magnitudine redusa, de 2 si 3 pe Richter, majoritatea produse in Vrancea, nu i-au luat prin surprindere pe specialistii de la Institutul National de Fizica Pamantului.

- Un an pierdut pentru Romania. Așa descriu liberalii guvernarea de pana acum a social democraților. Președintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat "Cartea Neagra" a guvernarii PSD-ALDE la un an de...

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.

- Romania a avut sase sportive pe tabloul principal in proba de simplu. Dintre ele, doua au avansat pana in turul III, iar Halep e deja in optimi. Din pacate, la masculin, rezultatele au fost extrem de slabe, atat la simplu, cat si la dublu.

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Mii de oameni fara curent, drumuri blocate, scoli inchise, curse aeriene intarziate si un barbat gasit mort in zapada este bilantul pana la aceasta ora a codului portocaliu de ninsori si viscol in 18 judete din tara.

- Fotocredit: BMW Romania Așteptata lansare pe piața a noului BMW X2 vine susținuta nu numai de campaniile tradiționale pe toate canalele de media, ci și de unul dintre cele mai spectaculoase experimente de realitate augmentata pregatit de compania din Munchen. Botezata BMW X2 Holo Experience și…

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Politistii din Miraslau, impreuna cu RAR au desfasurat luni o actiune de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 19 autovehicule, la 7 dintre ele fiind constatate defectiuni tehnice. Luni, politistii Postului de Politie Miraslau,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania anunța o conferinta de presa care va avea loc marți, 16 ianuarie 2018, ora 10:00, la sediul CNIPMMR din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etaj 1, sala Protocol. In cadrul conferintei vor fi abordate urmatoarele…

- Marcile auto premium nu au avut un an foarte bun in 2017, vanzarile au fost de 9.500 de unitati, in scadere usoara pentru majoritatea brandurilor, insa modelele cele mai cautate au inregistrat o cerere in crestere. Care este modelul cel mai bine vandut...

- Grupul norvegian Vard a caștigat un contract pentru construția unui feribot pentru mașini și pasageri pentru operatorul norvegian Boreal. Acesta va fi primul feribot 100% electric construit in Romania, pe șantierul Vard de la Braila. Șantierul Vard de la Braila va incepe construcția unui feribot complet…