- Cel putin zece persoane au fost ucise, luni, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, astfel ca bilantul victimelor a ajuns la 12 morti de la izbucnirea conflictului, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul ca Washingtonul va fi atent în fata oricaror încalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce în contextul protestelor din Iran.

- Dupa trei zile de proteste antiguvernamentale in principalele orașe din Iran, doua persoane și-au pierdut viața, mai multe au fost ranite, iar puterea de la Teheran amenința ca protestatarii vor fi trași la raspundere pentru deranjarea ordinii publice și pentru pagubele pe care le priduc, scrie BBC…

- Noi proteste antiguvernamentale au avut loc in Iran pentru a treia zi consecutiv, sambata, cea mai ampla mișcare contestatara la adresa regimului de la Teheran din 2009 și pana in prezent.Citeste si: Guvernul din Iran, AVERTISMENT dupa cel mai mare val de PROTESTE din ultimul deceniu Un…

- Cel puțin 40 de oameni au fost uciși intr-un atentat sinucigaș produs joi in Kabul, Afganistan. Agenția de știri Amaq, afiliata ISIS, a declarat ca grupul terorist Stat Islamic a comis atacul. UPDATE 16.30: ISIS a revendicat atentatul sinucigaș cu bomba comis intr-un centru cultural Shia din capitala…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la sfarsitul negocierilor de pace de la Astana, organizarea unei reuniuni intre regimul lui Bashar al-Assad si opozitia siriana la sfarsitul lunii ianuarie in orasul rus Soci, relateaza AFP. La o saptamana dupa esecul reuniunii de la Geneva, cea…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Legea a fost adoptata cu 175 de voturi „pentru”, 28…

- Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, a anuntat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va anula ordinul de prefect prin care proba practica pentru obtinerea permisului auto ar urma sa fie sustinuta doar in municipiul Suceava. Alexandru Baișanu a spus ca a discutat marti seara cu ...

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei,…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un agent a fost agresat in fata postului de politie din localitatea Oteleni, scrie AGERPRES. Potrivit unor surse judiciare, marti dupa-amiaza, in jurul orei 15,00, un politist a fost agresat in timp ce se afla in fata postului de politie, de un barbat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru „a îngradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel”. „Astazi, de ziua Constitutiei, vreau sa reamintesc articolul 61 (1) din Legea fundamentala: 'Parlamentul…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Candidatii care vor da examen de admitere in ianuarie 2018 la scolile de agenti de politie aflate in subordinea Ministerul de Interne nu stiu cum sa se pregateasca pentru concurs. Oficialii ministerului n-au stabilit inca probele si baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidatilor.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de cotidianul Național referitoare la doua teme sensibile care risca sa explodeze in perioada urmatoare in cadrul Ministerului de Interne.Național: Nici nu a iesit bine din „haurile” scandalurilor de la Inspectoratul…

- Doi barbati au fost retinuti in urma incidentului de miercuri, de la un liceu din Alexandria, unde a fost agresat un elev in varsta de 18 ani, iar un al treilea barbat care a participat la conflict este cautat de politisti deoarece se sustrage cercetarilor, potrivit NEWS.RO. Purtatorul de…

- Bilantul cutremurului de 7,3 grade produs duminica la granita dintre Iran si Irak a crescut la 445 de morti si 7.100 de raniti, potrivit presei locale, informeaza luni Xinhua.Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 32 de kilometri sud de orasul Halabja intr-o regiune muntoasa…

- In sectorul Botanica al Capitalei au fost retinuti doi consumatori de droguri. Ambii sunt locuitori ai Chisinaului in varsta de 21 si 22 de ani. Ei au recunoscut fapta, menționand ca subsatntele le-au procurat destul de usor.

- Racheta balistica lansata din Yemen și care viza capitala saudita provine din Iran, a declarat vineri un oficial al Forțelor Aeriene Americane. Lt. Gen. Jeffrey L. Harrigian, care supervizeaza Comandamentul Central al Forțelor Aeriene în Qatar, a facut aceste observații în cadrul unei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- Presedintele CJ Arges, Dan Manu, se declara surprins de sesizarea trimisa de presedintele Romaniei, Klaus Iohnnis, la CCR privind neconstituționalitatea Legii privind achiziționarea Vilei Florica de catre Ministerul Culturii. De altfel, Consiliul Judetean Arges are in subordine Centrul de Cultura „Bratianu”,…

- Fostul sef al diplomatiei americane, John Kerry, a cerut luni Congresului SUA sa evite 'o greseala uriasa si istorica' prin 'distrugerea' acordului nuclear iranian la negocierea caruia a participat si fostul secretar de stat american, relateaza AFP. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe…

- Anunt ciudata al Ministerului de Interne. Sefii di MAI vor sa ia o hotarare care ar putea declansa un adevarat scandal. Va supune dezbaterii publice Ordinul ministrului de Interne privind activitatea de management resurse umane in unitațile de poliție și militare din cadrul instituției.Citeste…

- Doi tineri din Alba Iulia, unul in varsta de 16 ani, celalalt de 17 ani, au fost retinuti de politisti, dupa ce au furat un telefon mobil dintr-un magazin de aparatura electronica din municipiu. Potrivit IPJ Alba, miercuri dupa-amiaza, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre reprezentantul…

- Rusia, Iranul și Azerbaidjanul coopereaza indeaproape in sfera politica dar, in paralel, incearca sa creeze și iluzia unei parteneriat economic eficient. Cum stau lucrurile cu adevarat, aflam dintr-un material DW. La 1 noiembrie, la Teheran, are loc o intalnire trilaterala intre liderii din Rusia, Iran…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa se intalneasca miercuri la Teheran cu omologul sau iranian Hassan Rohani, vizita pe care guvernul iranian o considera un semn clar al politicii SUA anti-Iran in regiune, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Presedintele Rohani se va intalni cu Vladimir…

- „Pasagerii au primit asistenta la sol, conform Regulamentului EC261/2004 privind drepturile pasagerilor, iar apoi au fost preluati de o alta aeronava si transportati catre destinatie. Reamintim ca prioritatea Companiei Tarom este de a oferi pasagerilor sai calatorii sigure”, a mentionat Tarom.…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa și nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internaționale, a declarat duminica președintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul naționale de televiziune, relateaza Reuters. ''Am construit, construim și…

- O explozie produsa miercuri seara la Kiev s-a soldat cu un mort și cel puțin trei raniți, printre care și un parlamentar, informeaza Reuters. Bilanțul provizoriu al victimelor a fost anunțat de un reprezentant al ministerului ucrainean de interne. Au fost patru raniți,…

- Ministrul desemnat al Apararii, Eugen Sturza, va depune astazi juramantul in cadrul unei ceremonii oficiate de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Spicherul este cel care a semnat astazi decretul de numire a lui Sturza in funcția de ministru, dupa ce Curtea Constituționala l-a suspendat pe președintele…

- O femeie si un barbat au fost reținuți de politisti, marți, dupa ce ar fi furat bani din locuintele unor pensionari pe care i-au mintit ca ofera gratuit servicii de deratizare. Cei doi suspecți și-au inceput „activitatea” pe 8 septembrie, cand au patruns in locuinta unei femei de 80 de ani, s-au dat…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva presedintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul international privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP si Reuters.'Ar fi o pierdere de vreme sa…

- Președintele SUA, Donald Trump, va anunța vineri ca nu certifica respectarea de catre Iran a acordului privind programul nuclear, convenit in anul 2015 intre Teheran și marile puteri, dar nu va revoca acest acord, a anunțat secretarul american de stat, Rex Tillerson,

- Larijani, aflat la Sankt Petersburg cu ocazia unui forum parlamentar internațional, a mai spus ca o retragere a Washingtonului din acordul nuclear ar putea provoca haos global. Iranul spera ca Rusia va juca un rol in soluționarea situației legate de acest acord, a declarat Larijani la intalnirea…

- Președintele american Donald Trump va fi singurul care va avea de pierdut daca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul, a declarat președintele iranian Hassan Rohani, transmite dpa. "Daca cineva se retrage dintr-un acord internațional, el are de pierdut, nu cel care ramâne",…

- Iranul avertizeaza Statele Unite cu o reactie "nimicitoare" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga “Gardienii Revolutiei iraniene” drept "organizatie terorista". Regimul islamist de la Teheran a subliniat ca armata SUA va fi tratata precum reteaua terorista Stat Islamic. Presedintele…

- Independenta Cataloniei, în cazul proclamarii ei, nu va fi recunoscuta si va antrena imediat o iesire a regiunii din Uniunea Europeana. Acest avertisment vine de la Paris sub forma unei declaratii, foarte clar formulata de catre ministrul francez al Afacerilor europene, Nathalie…

- Presedintele american pare decis sa ceara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear incheiat acum doi ani cu Iranul alaturi de alte mari puteri. Donald Trump spune ca nu e o intelegere care sa serveasca intereselor americane si ca nu are incredere in regimul de la Teheran.

- Președintele iranian Hassan Rohani a laudat sambata acordul nuclear incheiat in 2015 de țara sa cu marile puteri, și a declarat ca nici 10 Donald Trumpi nu ar putea revoca realizarile acestuia, informeaza dpa. "Nici Trump, nici 10 Trumpi nu vor putea sa ia înapoi beneficiile ireversibile…

- Iranul si Turcia vor colabora impreuna pentru a preveni dezintegrarea Irakului si a Siriei si pentru a diminua tensiunile in regiune, a declarat miercuri la Teheran presedintele iranian Hassan Rouhani dupa intrevederea cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. 'Dorim securitate…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, aflat miercuri in vizita la Teheran, a afirmat ca Ankara va intreprinde demersuri mai puternice ca raspuns la referendumul de saptamana trecuta din Kurdistanul irakian, dupa ce a luat deja unele masuri in coordonare cu guvernul central irakian si cu Iranul,…

- Televiziunea publica iraniana a difuzat imagini in direct de pe aeroportul Mehrabad, in care se poate vedea cum Erdogan coboara dintr-un avion turc, cu puțin timp inainte de miezul zilei (08:30 GMT), pe o scara acoperita cu un covor roșu-auriu.Liderul turc, care este insoțit de o delegație…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit miercuri la Teheran pentru o vizita oficiala de o zi, semn al imbunatațirii relațiilor diplomatice intre Turcia și Iran, care s-au opus ferm recentului referendum din Kurdistanul irakian, informeaza AFP. Televiziunea publica iraniana a difuzat…

- Grupul parlamentar PNL din Senat, caruia i s-au raliat si 13 senatori USR, au inaintat la CCR, la inceptul lunii septembrie, o sesizare privind proiectul de lege care modifica Legea referendumului. „Prin acest demers, PNL nu blocheaza organizarea niciunui referendum la nivel national. PNL…