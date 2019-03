Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut vineri, la Palatul Victoria, bilanțul realizarilor Romaniei la președinția Consiliului Uniunii Europene, lansand un atac voalat la adresa președintelui Klaus Iohannis.„Guvernul Romaniei, miniștrii și reprezentanța permanenta au acționat cu profesionalism și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru numirea in funcția de membru al Guvernului a domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale și administrației publice si Decret pentru numirea in funcția de…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis miercuri președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a miniștrilor pentru portofoliile Dezvoltarii Regionale și Transporturilor, respectiv, Daniel Suciu și Razvan Cuc.”Prim-ministrul României, Viorica Dancila, a transmis, astazi (miercuri -…

- Premierul Viorica Dancila, prezentand prioritațile Romaniei pentru președinția Consiliului Uniunii Europene (foto: www.gov.ro) La 15 ianuarie, prim-ministrul Viorica Dancila a mers in Parlamentul European pentru a prezenta la Strasbourg, in mod oficial, programul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…

- Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania va fi marcata printr-o ceremonie organizata la Ateneul Roman la care vor fi prezenti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk si…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, la Palatul Victoria, ca și-ar dori sa poarte vineri o discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema situației de la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor.Dancila a spus ca și-ar dori ca discuția sa aiba…

- Premierul roman l-a intampinat pe inaltul oficial strain in holul de onoare al Guvernului, cei doi urmand sa aiba apoi o intrevedere in plenul celor doua delegatii si declaratii comune de presa. In prima parte a zilei, cancelarul federal al Austriei a fost primit la Palatul Cotroceni de presedintele…

- Germania va oferi Romaniei susținere deplina pe perioada exercitarii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, a transmis cancelarul Angela Merkel la intalnirea avuta joi cu președintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației prezidențiale. De asemenea, Iohannis a scris pe Twitter ca a…