Bilanțul prăbușirii unei clădiri din Shanghai a ajuns la 10 morți Cel puțin zece persoane au murit dupa ce o cladire aflata în renovare s-a prabușit joi în centrul orașului chinez Shanghai, potrivit bilanțului actualizat anunțat vineri de autoritațile chineze, informeaza Mediafax, citând site-ul postului Al Jazeera.



Cel mai recent anunț al autoritaților indica faptul ca 25 de persoane au fost gasite sub darâmaturi, dintre care zece decedate. Operațiunile de cautare și salvare sunt "în principiu încheiate", au adaugat autoritațile, fara sa precizeze daca mai exista persoane date disparute.





