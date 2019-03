Optsprezece mineri au fost scosi la suprafata in viata, insa raniti, din aceasta mina ilegala situata in nordul insulei Sulawesi, in timp ce echipele de salvare se tem ca zeci de victime sunt inca prinse in subteran.



"Echipa responsabila cu evacuarea lucreaza 24 de ore din 24 incepand de luni, in momentul in care sit-ul a fost considerat sigur pentru salvatori", a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei de gestionare a dezastrelor, potrivit Agerpres.



Operatiunile de salvare au fost incetinite de terenul foarte abrupt, solul instabil si de puturile…