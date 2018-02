Bilantul mandatului Kovesi. Cate condamnari definitive a avut din 2013

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul complet privind revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției, cu o intarziere de mai multe ore din cauza blocarii portalului din cauza accesarilor mult prea numeroase. RAPORTUL complet al ministrului Tudorel Toader poate fi citit…

- Site-ul Ministerului Justitiei a fost oprit dupa ce a stat blocat 20 ore, mai exact din momentul in care Tudorel Toader a anuntat ca cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari. Cel mai probabil site-ul este tinta…

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Monica Macovei susține ca prin decizia de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a incalcat separatia puterilor in stat, iar cererea in sine „nu are baza legala si este ilegitima”.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu in legatura cu cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Digi24: Ministrul Justitiei a facut in aceasta seara un proces la televizor,…

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Multe persoane si-au anuntat intentia de participa la un protest imediat de ministrul Justitiei, ieseanul Tudorel Toader, a anuntat ca va declansa procedurile de revocare din functie a sefei DNA.

- "Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat in urma cu cateva minute ca propune revocarea din funcție a Procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Chemam fiecare cetațean caruia ii pasa de viitorul democratic al țarii, de bunastarea comunitații in care traiește și…

- Tudorel Toader anunța daca cere demiterea Laurei Codruța Kovesi. Ministrul Justiției prezinta raportul privind activitatea DNA, intr-o conferința de presa care are loc la sediul Ministerului Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, prezinta raportul intocmit dupa controlul Inspecției Judiciare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi, de la ora 18.00, mult asteptatul raport despre managementul DNA, insotit de o propunere concreta in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi. Situatia este una tensionata si nicio informatie nu a scapat "pe surse" pana acum. Analizand obiectiv…

- Un nou protest cu portocale are loc in fata Palatului Cotroceni, impotriva coruptiei din Justitie. Zeci de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, conform Antena3.ro. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Klaus Iohannis ar fi "avocatul" sefei…

- Cel putin 35 de persoane au murit miercuri in Peru dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia, potrivit France Presse.Bilantul de pana acum al accidentului de autocar este de 35 de morti si…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marti, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru agentia Mediafax ca va fi prezent marti, la ceremonia de primire a magistratilor absolventi ai Institutului…

- Amestecul, adesea letal, dintre politica si justitie, confruntarile nesfarsite dintre politicieni din partide diferite, transforma Romania intr-o tara exotica, asa cum erau tarile din America Latina in ultima jumatate a secolului 20. Aparent Romania face figura aparte in randul tarilor din Uniunea Europeana.…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au gresit nerecunoscand…

- Protest in fata Palatului Cotroceni din Capitala Foto: Agerpres Mai multe zeci de persoane protesteaza în fata Palatului Cotroceni din Capitala, nemultumite de modul în care presedintele Klaus Iohannis a reactionat la scandalul din ultimele zile legat de activitatea DNA. Manifestantii…

- Ministerul Apararii intentioneaza sa construiasca o noua baza aeriana la Mihail Kogalniceanu, in judetul Constanta, informeaza EuropaFM.ro. De asemenea, actuala baza, operata de Armata SUA, va fi extinsa, a anuntat ministrul Mihai Fifor, la Bruxelles, la sfarsitul reuniunii ministrilor Apararii din…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- Bilantul drumurilor Clujului in 2017. Lucrari de intretinere pe 660 km In ceea ce privește bilanțul lucrarilor de intreținere executate pe drumurile județene in cursul anului 2017, acesta cuprinde un total de peste 660 de km de sectoare de drumuri pe care s-au realizat diferite tipuri de lucrari. Astfel,…

- Anda Adam și-a amintit de prima sa dragoste. Ea a dezvaluit cat de uimita a fost cand a aflat ce avea in comun cu baiatul respectiv. Cantareața Anda Adam, care este casatorita și are o fetița , nu a uitat nici acum prima sa dragoste. Anda Adam, care a participat la emisiunea-concurs Exatlon Romania…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Bilantul victimelor cutremurului devastator care a lovit in aceasta saptamana Taiwanul a crescut la 15, dupa ce echipele de salvare au descoperit sambata corpurile a inca trei victime -...

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 6 care a lovit in urma cu doua zile estul Taiwanului a crescut la noua, 266 de persoane fiind ranite si 60 date in continuare disparute, au indicat joi autoritatile, citate de DPA. Orasul-port Hualien a fost…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, spune ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie extins pe mai multe paliere, chiar daca este „destul de generos” si ca asigurarea medicamentelor oncologice in unitatile sanitare reprezinta unul din obiectivele…

- CNA a facut bilanțul activitații pentru anul 2017. Anul trecut ofiterii Centrului au depistat 881 de infractiuni, dintre care 698 de acte de coruptie si conexe coruptiei, 61 de cazuri de spalare de bani si 122 de alte genuri de infractiuni.

- Ministerul Turismului a reusit sa stabileasca, in perioada 5 ianuarie 2017 ndash; 26 ianuarie 2018, un cadru legislativ in baza caruia sa se poata dezvolta in continuare activitatile din acest sector al economiei Romaniei, pe termen scurt, mediu si lung, potrivit unui comunicat al Ministerului Turismului.…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Magistratii Curtii de Apel Cluj s-au pronuntat, zilele trecute, in cazul barbatului de 34 de ani trimis in judecata pentru ca ar fi inscenta un viol al carui protagonisti au fost sotia si un prieten. Florin Ardelean, in prezent detinut la Penitenciarul Oradea, unde ispaseste o pedeapsa de 10 ani de…

- Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au murit 18 oameni, dintre care doar patru aveau cetatenie afgana. De asemenea, cei trei indivizi care au comis atacul au fost ucisi de catre fortele de securitate. Atacul a fost revendicat de gruparea rebelilor talibani. "Ieri…

- Douazeci si cinci de persoane au fost ucise in protestele recente care au avut loc in cateva zeci de orase iraniene, potrivit unui nou bilant oficial facut public duminica, informeaza AFP. "Douazeci si cinci de persoane, oameni obisnuiti si din randul fortelor noastre, au fost ucise in…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- O explozie a avut loc in capitala Suediei, Stockholm. Incidentul s-a petrecut langa o statie de metrou, doua persoane fiind ranite. Explozia a avut loc in jurul orei locale 11:00, intr-o statie de metrou din suburbia Huddinge, aflata in partea de sud a orasului Stockholm.

- Un autobuz s-a prabușit intr-o prapastie de aproximativ 90 de metri adancime intr-un loc cunoscut sub numele de „Curba Diavolului”, potrivit Associated Press. Potrivit ultimelor informații, autobuzul a fost lovit de remorca unui tractor, iar pasagerii nu au mai avut nicio șansa. 48 de oameni și-au…

- Peste 8.000 de politisti si peste 100 de caini de serviciu au fost la datorie, in ultimele ore ale anului 2017, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce ar putea afecta siguranta cetatenilor. Politistii au intervenit la peste 2.600 de ...

- Primarul Ion Georgescu a facut bilantul actiunilor pe 2017. Pe langa bilantul acestui an, Ion Georgescu a vorbit si despre cea mai mare temere a loccuitorilor orasului si anume acela al costurilor taxelor si impozitelor. Edilul din Mioveni a subliniat ca nu va urma modelul primarului din Pitesti…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a declarat, vineri, intr-un interviu pentru Libertatea ca in 2017 au fost achitate 39 de persoane ca urmare a deciziei CCR privind abuzul in serviciu. Kovesi a fost intrebata de numarul de achitari, acesta fiind des utilizat de propaganda PSD si ALDE pentru…

- Laura Codruța Kovesi a declarat la Libertatea live ca e mulțumita, per total, de activitatea sa in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. Șefa DNA a vorbit și despre revocarea anumitor procurori, care au parasit Direcția Anticorupție cu scandal."Intotdeauna poți sa zici ca nu ești mulțumit…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a fost intrebata de jurnalistii de la Libertatea si despre protestele din ce in ce mai dese care au loc in special in Piata Victoriei. Kovesi a marturisit ca implicarea din ce in ce mai activa a romanilor ii sugereaza faptul ca munca DNA este nu doar apreciata, ci si…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigaș produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante."Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta…

- Prezent în cadrul emisiunii Contraziceri de la Neptun TV, fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat ca implicarea Serviciului Român de Informații în politica a fost una cât se poate de clara. Dragomir a spus ca UNPR, partidul lui Gabriel Oprea și USR, partidul creat de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit intr-o conferinta de presa despre intalnirea pe care a avut-o in aceasta dimineata alaturi de mai multi reprezentanti ai Justitiei, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader sustine ca alaturi de acestia a analizat recomandarile facute in…

- Pompierii greci au descoperit luni cadavrul ultimei persoane date disparute dupa inundațiile din 15 noiembrie care au afectat regiunea Attica din apropierea capitalei și al caror bilanț a urcat la 23 de morți, scrie agerpres.