Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters, preluate de Agerpres. La 10 luni de cand Grecia a iesit din al treilea program…

- Jean-Claude Juncker a recunoscut marti ca a facut doua mari "erori" în timpul mandatului sau de cinci ani în fruntea Comisiei Europene: tacerea sa din timpul campaniei pentru referendumul asupra Brexit si reactia sa prea târzie la scandalul Luxleaks, potrivit La Libre, citat…

- Jean-Claude Juncker a recunoscut, marti, doua mari 'greseli' in timpul mandatului sau de cinci ani in fruntea Comisiei Europene: tacerea sa in timpul campaniei pentru referendumul pe tema Brexit si reactia sa tardiva la scandalul Luxleaks, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Seful executivului comunitar de la Bruxelles a facut un bilant in general pozitiv al presedintiei sale in fata presei, subliniind in special relansarea investitiilor si scaderea somajului in UE dupa 2014. El a spus ca executivul condus de el si-a indeplinit obiectivele in materie de crestere economica,…

- Seful executivului comunitar de la Bruxelles a facut un bilant in general pozitiv al presedintiei sale in fata presei, subliniind in special relansarea investitiilor si scaderea somajului in UE dupa 2014.El a spus ca executivul condus de el si-a indeplinit obiectivele in materie de crestere…

- Jean-Claude Juncker a recunoscut marti doua mari ''greseli'' in timpul mandatului sau de cinci ani in fruntea Comisiei Europene: tacerea sa in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul si reactia sa prea tardiva la scandalul Luxleaks, relateaza AFP si dpa. Seful executivului…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a adresat o scrisoare cetatenilor Europei, documentul fiind tradus in 22 de limbi, inclusiv romana, si fiind postat pe site-ul Presedintiei franceze. Macron face o pledoarie pentru Europa si pentru Uniunea Europeana, in contextul Brexit. ”Nu avem dreptul sa…

- Principalii doi adversari ai premierului israelian Benjamin Netanyahu au anuntat joi ca au infiintat o alianta cu scopul de a obtine o victorie in alegerile legislative anticipate de la 9 aprilie, relateaza AFP.