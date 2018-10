Potrivit acestuia, cadavrele au fost gasite in apropiere de satul Arta, din estul insulei, iar serviciile de urgenta au precizat pe Twitter ca acestea au fost localizate "in apropierea zonei unde a fost gasit vehiculul cuplului de germani disparuti".



Descoperirea celor doua cadavre ridica la 12 numarul victimelor (dintre care doi britanici, o olandeza si un alt strain ramas inca neidentificat) inundatiilor care au lovit marti seara Mallorca.



Un baiat de cinci ani este dat in continuare disparut, insa numarul persoanelor disparute ar putea fi mai mare, a indicat Catalina Caldera,…