Bilanţul inundaţiilor din Iran a crescut la 62 de morţi Bilantul inundatiilor de o amploare fara precedent care afecteaza Iranul de peste doua saptamani a ajuns la 62 de morti, a anuntat miercuri directorul Organizatiei iraniene de medicina legala, Ahmad Shojaee, relateaza joi AFP. Cea mai afectata provincie este Fars, in sud-vestul tarii, unde 21 de persoane si-au pierdut viata, a declarat Shojaee pentru agentia de presa iraniana Fars. Celelalte doua provincii cel mai afectate sunt Lorestan (vest) cu 14 morti si Golestan (nord) cu 8 morti. Decese au fost semnalate in 11 din cele 31 de provincii ale tarii. Bilantul ar putea creste, a afirmat agentia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

