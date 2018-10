Bilanţul inundaţiilor devastatoare din Mallorca a crescut la 12 morţi Bilantul inundatiilor devastatoare care au lovit Mallorca, principala atractie turistica a Insulelor Baleare, a crescut la 12 morti dupa descoperirea joi a doua corpuri care ar apartine unor cetateni de nationalitate germana, a declarat un purtator de cuvant al Garzii civile, citat de AFP. Potrivit acestuia, cadavrele au fost gasite in apropiere de satul Arta, din estul insulei, iar serviciile de urgenta au precizat pe Twitter ca acestea au fost localizate "in apropierea zonei unde a fost gasit vehiculul cuplului de germani disparuti". Descoperirea celor doua cadavre ridica la 12 numarul victimelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

