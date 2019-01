Stiri pe aceeasi tema

- La Corpul K al Universitatii „Valahia” a avut loc bilantul activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „BASARAB I” al Judetului Dambovita si a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe anul 2018. Prezent la eveniment a fost colonelul Cezar-Mihai Damian , Adjunctul inspectorului…

- Premergator Sarbatorilor de Iarna, cadrele Inspectiei de Prevenire din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” al Judetului Dambovita desfasoara o serie de activitati preventive la unitati de turism (hoteluri, cabane, pensiuni, moteluri) si unitati de alimentatie publica (restaurante, cluburi,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a stabilit mai multe masuri care ar putea fi luate in cazul familiilor din orașul Aninoasa, afectate in urma prabușirii acoperișurilor imobilelor. Prefectul judetului, Fabius Tiberiu Kiszely, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru…

- La sfarsitul saptamanii trecute, in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” al Judetului Dambovita au intrat trei ambulante SMURD - tip B2, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime (autoscara) si un container electrogenerator.

- In ultimele sapte zile, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la 37 evenimente: noua incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, etc.), 13 actiuni pentru asigurare…

- Copaci cazuți peste mașini și pe trotuare, cabluri puse la pamant de zapada, stalpi cazuți, accidente, drumuri impracticabile, trenuri blocate, așa se prezinta situația in Timiș și Caraș-Severin, la cateva ore inainte de la ridicarea codului portocaliu de ninsori abundente. Autoritațile locale au facut…

- Medicul de pe ambulanța Traian Magaru, cel care a fost prezent la intervenția de acum 2 zile de acasa de la Ilie Balaci, a fost azi prezent in fața comisiei DSU (Departamentul pentru Situații de Urgența) pentru a fi audiat. Acesta a spus ca toți cei care au fost pe ambulanța la acea intervenție au venit…