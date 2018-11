Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul incendiului care devasteaza nordul Californiei a crescut la 71 de morti, dupa ce au fost descoperite ramasitele altor opt victime, au anuntat autoritatile, iar cautarea a peste 1.000 de persoane date disparute se intensifica, relateaza Reuters.

