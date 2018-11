Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul incendiului ''Camp Fire'', cel mai devastator din istoria statului american California, a crescut la 81 de morti dupa descoperirea altor doua victime, au anuntat marti autoritatile americane, citate de AFP si Reuters preluata de Agerpres Numarul persoanelor date disparute in urma incendiului…

- Bilantul incendiului ''Camp Fire'', cel mai devastator din istoria statului american California, a crescut la 81 de morti dupa descoperirea altor doua victime, au anuntat marti autoritatile americane, citate de AFP si Reuters. Numarul persoanelor date disparute in urma incendiului a…

- Autoritatile americane au continuat duminica operatiunile de cautare printre ruinele cladirilor din localitatea Paradise facuta scrum de cel mai devastator incendiu din istoria statului California in urma caruia 77 de persoane au decedat si alte cateva sute sunt date disparute, relateaza Reuters. Numarul…

- Echipele de salvare au descoperit sambata inca cinci cadavre. In total, 1.276 de persoane au fost date disparute, cu 265 mai multe decat vineri.Incendiul devastator ''Camp Fire'' a cuprins circa 55.800 de hectare si este controlat in proportie de 35%, a raportat in cadrul conferintei Departamentul…

- Incendiile din California, care au lasat in urma cel putin 59 de morti, au continuat sa faca ravagii, miercuri, in statul american unde autoritatile se lupta cu flacarile si incearca sa gaseasca circa 130 de persoane date disparute, relateaza joi AFP. Seriful comitatului Butte, Kory Honea, a anuntat…

- Autoritatile au identificat marti alte sase persoane decedate in orasul Paradise din nordul statului american California, bilantul total al victimelor incendiilor de vegetatie ajungand la 48 de morti, relateaza BBC si Reuters. Locuitorii oraselor din nordul statului se plang ca ...

- Autoritațile au identificat marți alte șase persoane decedate in orașul Paradise din nordul statului american California, bilanțul total al victimelor incendiilor de vegetație ajungand la 48 de morți, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Noul bilanț a fost anunțat de șeriful Kory Honea…

- Cel puțin patru persoane au murit vineri in nordul statului american California, in urma incendiilor grave de vegetație, bilanțul total ajungand la cel puțin noua morți, au anunțat autoritațile locale, citate de BBC, conform Mediafax.