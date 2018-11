Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit si peste 150.000 au fost evacuate din mai multe orase din statul american California, din cauza a doua incendii majore de vegetatie izbucnite joi, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC si Reuters.

- Incendiul 'Delta' a mistuit aproximativ 6.200 de hectare din nordul Californiei (SUA) in mai putin de 24 de ore, potrivit Serviciului Forestier din SUA (U.S. Forest Service), citat joi de EFE. Focul s-a...

- Cel putin zece persoane au murit si alti cel putin un milion au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele in vestul Japoniei in urma ploilor torentiale si inundatiilor provocate de taifunul Jebi, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin sase persoane au murit si alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orasului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o masina, au transmis autoritatile locale, relateaza Reuters si BBC.

- Cel putin 107 persoane au decedat in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de muson, potrivit oficialilor, care au avertizat ca numarul deceselor ar putea sa creasca, informeaza site-ul postului BBC News.

- Bilantul prabusirii podului pe o autostrada marti la Genova, in nordul Italiei, a crescut la peste 37 de morti, dintre care trei copii, informeaza presa locala. Cinci persoane raman neidentificate.

- Pompierii au facut progrese majore in ceea ce priveste stingerea incendiilor de vegetatie din statul american California, in urma carora opt persoane au murit, dupa doua zile in care temperaturile au scazut, relateaza CNN si Reuters.

- UPDATE- 12.08.2018 ora 07:28 In Grecia, bilantul incendiilor care au devastat statiunea Mati din estul Atenei, la 23 iulie, a ajuns astazi la 94 de morti, dupa ce o femeie ranita a decedat la spital. 31 de persoane sunt inca internate, dintre care cinci in stare grava. In primele 11 zile de la incendiu…