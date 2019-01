Stiri pe aceeasi tema

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- Craciunul și Revelionul sunt ultimele oportunitați turistice din acest an pentru romanii care dețin vouchere de vacanța, ce expira la 31 decembrie. Aproape 140.000 de romani și-au petrecut in acest an...

- Peste 139.000 de turisti romani au cheltuit aproximativ 18 milioane de euro in destinatii din tara in minivacanta de Craciun, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). ‘Un numar de peste 139.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii…

- Salvamontistii din Sibiu intervin, luni seara, pentru a salva doi turisti maghiari, care au ramas blocati intre stanci, in zona Varfului Negoiu, din Muntii Fagaras, dupa ce au parasit drumul marcat.