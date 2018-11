Bilanţul în urma intemperiilor din Sicilia a ajuns la 12 morţi Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in Sicilia in urma valului de vreme nefavorabila care afecteaza Italia de o saptamana, relateaza duminica DPA, AFP si Reuters.



Bilantul anterior, anuntat duminica dimineata, indica zece decese in Sicilia.



Cele doua persoane, un barbat si o femeie, au murit in provincia Agrigento dupa ce masina in care se aflau a fost luata de torenti, a indicat duminica un purtator de cuvant al prefecturii capitalei siciliene. ''Sunt in continuare persoane disparute'', a precizat oficialul citat de Reuters.



