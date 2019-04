Bilanțul gripei in Argeș! 143 de cazuri confirmate, dintre care 76 la copii. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș transmite printr-un comunicat de presa bilanțului sezonului gripal 2018 – 2019 la nivelul județului. Pana in prezent au fost confirmate 143 de cazuri de gripa din care: 111 cu virus gripal AH1; 30 cu virus gripal AH3 și doua cu virus A nesubtipat. Dintre cei 143 de pacienți confirmați cu gripa, 76 sunt copii și 67 sunt adulți. Dintre cei 67 de adulți, 50 au varste sub 65 de ani și 17 au varste peste 65 de ani. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, niciunul dintre…