- Cel putin 28 de cadavre au fost recuperate de sub daramaturile unui bloc de apartamente din Rusia care s-a prabușit parțial in urma unei explozii, in timp ce 13 persoane sunt inca date disparute, a anuntat miercuri serviciul regional de urgența, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Explozia,…

- Bilantul victimelor exploziei produse in urma cu doua zile intr-un bloc de locuinte din Magnitogorsk (Rusia), ca urmare a unei scurgeri de gaze, a crescut la 26 de morti, potrivit AFP. Corpurile neinsufletite a 26 de persoane, intre care trei copii, au fost extrase de sub daramaturile blocului, potrivit…

- Bilanțul exploziei produse luni intr-un bloc de locuințe din orașul rus Magnitogorsk a ajuns miercuri la 19 morți, scrie BBC. Cu o zi in urma, un bebeluș de zece luni a fost gasit in viața printre ruinele imobilului prabușit parțial.

- Un bebeluș de zece luni a fost gasit in viața printre ruinele blocului distrus de o explozie in orașul rus Magnitogorsk luni la 6.00 dimineața, transmite Tass, citata de Reuters. Potrivit ultimelor informații oferite de agenția de știri rusa, 7 ...

- Cel putin șapte persoane au murit in urma exploziei produse luni dimineața intr-un bloc de locuințe din sudul Rusiei, iar alte aproximativ 40 ar putea fi prinse sub daramaturile imobilului care s-a parbușit parțial, scrie Reuters.