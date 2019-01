La sase zile de la catastrofa, guvernul mexican a revizuit in crestere bilantul mortilor, de la 85 la 107, in timp ce bilantul ranitilor a fost revizuit in scadere, de la 59 la 40. Explozia s-a produs in weekend, intr-un moment in care sute de persoane furau combustibil dintr-o conducta pe care o sparsesera.

A fost afectata aproximativ o treime din populatia de 700 de locuitrori a orasului Tlahuelilpan, situat la 120 km nord de capitala Ciudad de Mexico.

Sute de persoane cu galeti si canistre se aflau la conducta cand s-a produs explozia, conform mass-media locale.

Compania…