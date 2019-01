Operatiunile de salvare in urma tragediei din Urali continua pe o vreme neprielnica si cu temperaturi polare. Aproximativ 1.000 de echipe de salvare au intervenit in operatiunile de gasire si salvare a eventualelor victime care s-ar afla sub daramaturile ce s-au produs imn urma exploziei devastatoare.

"Cercetarile se fac continuu, 24 de ore din 24", a anuntat Ministerul pentru situatii de urgenta intr-un comunicat, informeaza presa rusa.

O parte din imobilul cu 9 etaje afectat de teribila explozie de luni s-a prabusit. Imobilul se afla in regiune Celiabinsk , la aproximativ 1.700…