Catastrofa, care s-a produs joi la Yancheng, provincia Jiangsu, a distrus cladiri industriale din apropiere, a fisurat pereti si a spart geamurile unor imobile situate la mai multi kilometri in jur.



In total sunt inca internate 566 de persoane, dintre care 66 ranite grav, iar 13 in stare de urgenta absoluta, a anuntat intr-o conferinta de presa Cao Lubao, primarul orasului.



Dintre cele 28 de persoane date anterior disparute, trei au fost in cele din urma gasite in viata, iar decesul celorlalte 25 a fost confirmat in baza testelor ADN, a precizat municipalitatea pe reteaua…