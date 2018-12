Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi oameni au fost uciși, iar alți 12 au fost raniți in urma unei explozii ce a vizat un autocar turistic ce se afla in zona Giza, in apropierea piramidelor din Egipt, informeaza presa internaționala, conform mediafaxDoi turiști vietnamezi au decedat, iar alte 12 persoane au fost…

- Cel putin 222 de oameni au murit si aproape 843 au fost raniți dupa ce un tsunami a lovit Indonezia, potrivit BBC News. Bilanțul numarului victimelor ar putea crește, au anunțat autoritațile. Printre victime nu se numara cetațeni straini. Imagini ...

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters. ‘Bilantul, in continuare…

- Cel putin 17 oameni au murit vineri dupa ce doua masini-capcana au explodat in capitala somaleza Mogadiscio in apropierea unui hotel frecventat de responsabili politici locali si a unui sediu al politiei. Exploziile au fost urmate de focuri de arma si dupa circa 20 de minute de o a treia deflagratie…

- Cel puțin 18 persoane, majoritatea copii și profesori, au decedat in urma unui torent produs in Iordania, in zona Marii Moarte, dupa ploi abundente, anunta autoritatile, citate de agenția de știri Reuters.Potrivit Serviciului iordanian de protectie civila, torentul a lovit zeci de turisti,…

- Cel putin 50 de persoane au decedat, iar alte o suta au suferit arsuri serioase dupa ce o autocisterna a intrat sambata in coliziune cu un alt vehicul in Republica Democratica Congo, informeaza agentia Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, fortand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe sine, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.