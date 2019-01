Un nou asociat a fost cooptat in cadrul societatii Jollypet New. A fost schimbat si administratorul firmei

In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 15 din 19 noiembrie 2018 a asociatului unic al societatii Jollypet New S.R.L. Potrivit documentului, Alin Andrei Panaite, in calitate de… [citeste mai departe]