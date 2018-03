Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul a depașit Berlinul, Madridul și Roma in privința Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor actualizat cu nivelul prețurilor, scrie Cursdeguvernare.ro , care citeaza datele Eurostat. Astfel, regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 20.500 de euro pe cap de locuitor.…

- Daca in alte parti din tara zapada si gheata au inceput sa se topeasca, ajungandu-se la inundatii, in zona montana a judetului Dambovita, jandarmii si turistii infrunta, inca, iarna. O familie din Constanta a avut nevoie de ajutor sa iasa din nameti.

- In perioada ianuarie – februarie a.c., pe raza judetului Dambovita au fost inregistrate 10 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a patru persoane, ranirea grava a altor sapte persoane si vatamarea corporala usoara a sapte persoane. De asemenea, s-au inregistrat si 69 de evenimente rutiere usoare,…

- Presedintele PSD Dambovita, fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD.

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca asteapta sa vada care sunt temele cu care se convoaca Congresul PSD, pentru a se decide daca va candida sau nu la o functie de conducere in PSD.

- O postarița din Dambovița a transmis un mesaj catre asistații social care a transformat-o in vedeta internetului. Filmulețul a devenit imediat viral. (VEZI ȘI: O POSTARITA DIN ARGES, ACUZATA CA VIOLEAZA CORESPONDENTA LOCALNICILOR SI LE FURA BANI!) Revoltata de faptul ca era asaltata cu intrebari de…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- In ultima saptamana de supraveghere a infectiilor respiratorii si a gripei, Institutul Cantacuzino Bucuresti a confirmat pentru judetul nostru opt cazuri noi de gripa cu virus gripal tip B, dupa cum urmeaza: -2 cazuri la grupa de varsta 5-14 ani; -2 cazuri la grupa de varsta 15-49 de ani; -3 cazuri…

- Procurori ai Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, cinci perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si de la munte Foto: Politia Romana Se circula în conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si din zona montana, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Române. Compania de Drumuri a actionat cu peste opt sute…

- Un barbat de 45 de ani din Dambovita a decis sa-si puna capat zilelor dupa ce familia l-a parasit. Se pare ca era mare amator de jocuri de noroc, iar sotia si copiii l-au abandonat, satui sa vada cum pierdea bani. (VEZI SI: Un tanar sportiv din Olt s-a spanzurat pentru ca a pierdut banii la pacanele)

- Peste 80 de cadre didactice din județul Ilfov, cat și din țara, s-au intalnit, pe 30 și 31 ianuarie la Centrul Cultural Buftea, la a treia ediție a conferinței ”Impreuna impotriva violenței”, marcand astfel și Ziua Internaționala a non-violenței, o tema de actualitate ce trateaza un fenomen din ce…

- Up Moldova deține cea mai mare rețea naționala de parteneri pentru acceptarea tichetelor de masa Dejun. Astfel, peste 500 de locații, magazine și restaurante din Republica Moldova sunt gata sa ofere clienților sai, posibilitatea de a achita prânzul sau produsele alimentare prin intermediul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari meteorologice Cod galben de intensificari ale vantului pentru 16 judete, valabile in orele urmatoare. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00,…

- Fostul presedinte Emil Constantinescu si directorul AGERPRES, Alexandru Giboi, s-au numarat printre persoanele primite de catre custodele Coroanei, Margareta si principele Radu, la Palatul Elisabeta, saptamâna aceasta, informeaza Casa Regala. Astfel, luni, custodele Coroanei, si principele Radu…

- Un nou caz groaznic petrecut la o scoala din Romania. Un elev de clasa a sasea si-a luat la bataie profesorul si doar interventia politiei l-a scapat pe dascal din mainile agresorului. Totul s-a intamplat la o scoala din judetul Dambovita. Baiatul este deosebit de agresiv, spun dascalii si cer mutarea…

- Radu Calistru a picat cu nota 5.00 examenul organizat de Ministerul Sanatații in decembrie pentru ocuparea postului de director la Ambulanța Iași @ Membrii comisiei de examen au mai corectat odata teza lui Calistru și i-au pus tot nota 5.00 @ Pentru a deveni director, Calistru trebuia sa obțina minim…

- Facebook a interzis publicitatea pentru monede virtuale, oferte initiale de monede virtuale si optiuni binare pe platformele sale, a anuntat marti operatorul celei mai utilizate retele de socializare din lume. Directorul pentru managementul de produse al Facebook, Rob Leathern, a scris intr-o…

- Președintele CJ Dambovița, Alexandru Oprea a postat pe pagina sa de facebook un mesaj destul de clar cu privire la activitatatea pe care a desfașurat-o și o desfașoara la CJ Dambovița. Alexandru Oprea a spus ca a facut și face tot ceea ce este omenește posibil pentru a pune in practica obiectivele…

- Autoritațile județene au activat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) dupa apariția focarului de Pesta Porcina Africana la Satu Mare. In cadrul CLCB a fost prezentata informarea despre Pesta porcina africana și s-a dispus formarea unui grup de experți in vanatoare și vanat.…

- Alexandra Marin, tanara ucisa intr-un coafor din Dambovița de fostul iubit militar, a fost condusa, astazi, pe ultimul drum. La capataiul sau s-au adunat zeci de oameni, extrem de indurerați de pierdere. Din cele mai recente informații din cadrul anchetei reiese ca Florin Oprea, militarul care a ucisa,…

- Crima ingrozitoare din micul oras dambovitean Titu se transforma, pe masura ce apar date noi, intr-un film de groaza produs cu largul concurs al autoritatilor. Din nou principalul vinovat pare sa fie Ministerul de Interne, aceeasi institutie care a tinut in randurile ei pe pedofilul Eugen Stan, prin…

- Directorul general al Orange, Stephane Richard, a descurajat speculatiile privind tranzactiile din sectorul european al telecomunicatiilor, afirmand ca operatorii se concentreaza mai mult pe investitii in retele decat pe fuziuni, transmite Bloomberg.

- Subofiterul Florin Oprea, din Dambovita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de omor, dupa ce a injunghiat-o pe Alexndra Marin, 25 de ani, intr-un salon de cosmetica din Titu.

- Cum a venit Cristi Tanase la vizita medicala la FCSB: ”Așa e modelul”. Mijlocasul Cristian Tanase a semnat cu FCSB un contract valabil pana la sfarsitul sezonului , revenind astfel la echipa la care a mai jucat intre 2009 si 2015. ”Dodel” a efectuat marți dimineata vizita medicala la INMS din Bucuresti…

- Un scandal, a zguduit zilele trecute Spitalul Orasenesc Pucioasa din judetul Dambovita. Un medic chirurg care lucreaza la Spitalul Orasenesc Pucioasa este cercetat de politisti pentru purtare abuziva, dupa ce apartinatorul unei femei de 81 de ani a reclamat ca a fost lovit si insultat de respectivul…

- Biroul Politic al partidului unic nord-coreean a stabilit ca 8 februarie va fi "Ziua Constructiei Armatei", in care fondatorul statului, Kim Ir Sen, a transformat Armata Populara Coreeana (APC) in fortele armate nationale, potrivit agentiei de stiri oficiale KCNA, preluate de EFE.Anuntul…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj,…

- Directorul societații Cupru Min, Nicolae Turdean, a declarat, joi, contactat de ziarulunirea.ro, ca are alte proiecte, fara sa spuna care, precizand ca nu au existat presiuni ca el sa demisioneze. ”Mi-am inaintat demisia, dar nu din motivele care se vehiculeaza prin media. Pur și simplu, fiecare iși…

- Un barbat din Dambovița proaspat eliberat din penitenciar ilustreaza perfect zicala: naravul din fire n-are mantuire. Barbatul a fost prins la furat, la doar zece ore de la momentul in care ieșise pe poarta penitenciarului, fiind eliberat condiționat. El a fost reținut pentru 24 de ore și are toate…

- Ancheta epidemiologica efectuata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava in cazul copilului de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, care a murit cu rujeola, la inceputul lunii ianuarie a.c., a concluzionat ca acesta a venit in contact cu virusul in perioada in care a fost spitalizat. Directorul ...

- Astazi, 11 ianuarie 2018, la Radio Iași, Maria ANDRONACHE, directorul Casei Județene de Pensii Iași, a anunțat cine va primi pensii majorate, incepand cu luna ianuarie 2018. ”Primii care vor simți o imbunatațire vor fi cei cu pensia de peste 2 000 de lei. Aceasta, deoarece a scazut cota de impozit de…

- Concursurile demarate anul trecut pentru ocuparea schemei de personal a celei mai mari unitati medicale de urgenta din Buzau continua. Cu prioritate, se incearca completarea shemei de personal pentru Centrul de Sanatate Multifunctional de la Parscov, pe care directorul SJU Buzau, Claudiu Damian, a promis…

- Real Madrid a refuzat sa plateasca 2,5 milioane de euro pentru transferul mijlocasului Philippe Coutinho, in 2008. Clubul de pe Santiago Bernabeu a preferat atunci sa il aduca pe atacantul brazilian Alipio. Coutinho este pe cale sa devina al doilea cel mai scump fotbalist din istorie, dar cariera…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- "Bilantul cel mai recent a ajuns la 12 morti si 14 raniti", a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului de Nangarhar, care anuntase anterior sase morti. Directorul pentru sanatate din aceasta provincie unde a avut loc atacul a confirmat bilantul victimelor, subliniind…

- "Inainte de 1989, in Romania se transportau aproximativ 365 de milioane de tone anual, cam cat transporta astazi Germania pe calea ferata. In prezent in Romania au mai ramas 55-60 de milioane de tone, deci de șase-șapte ori mai puțin. Chiar și in aceste condiții, avem constrangeri de infrastructura…

- Cele doua persoane, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa, au fost gasite fara suflare in locuinta lor . Cei doi par sa nu fi avut probleme, spun rudele, care au fost surprinse sa afle ca cei doi au murit. Ei au fost gasiti morti de o ruda, care a venit sa vada de…

- Laviniu Lacusta, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitat (USLIP) Iasi a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a primit, inca din luna octombrie, sesizari de fapte de violenta fizica si psihica de la colegii sai, angajati la Scoala din Bosia. Potrivit acestora,…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, informeaza...

- Directorul general al CJAS Dambovita, Niculina Sandu a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a prezentat un bilant al activitatii pe anul 2017, privind institutia pe care o conduce. Cconducerea CJAS Dambovita a vorbit despre situatia actelor aditionale si a contractelor in derulare cu…

- Potrivit observator.tv, mama unui elev din Gorj s-a plans autoritaților ca fiul ei este agresat la școala de profesorul de matematica, cel care este și director adjunct la liceul din Turburea. Din cauza faptului ca nu a putut proba agresiunea, plangerea a fost clasata, mai ales ca profesorul…