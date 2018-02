Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul festivist al DNA de miercuri, in cadrul caruia toți participanții, in frunte cu președintele Klaus Iohannis, și-au declarat susținerea fața de Laura Codruța Kovesi, s-a incheiat pe masura. Dupa ce a justificat incompetența unor subordonați printr-un atac furibund la adresa Curții Constituționale…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la bilanțul DNA pentru a da primul semnal ca va refuza cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi. In discursul sau, evident partinitor la adresa șefei DNA, Iohannis și-a declarat susținerea totala fața de aceasta, atacandu-l dur pe ministrul justiției,…

- Secția de procurori a CSM a dat aviz negativ cererii de revocare formulate de ministrul justiției, Tudorel Toader, fața de Laura Codruța Kovesi. Stirea CSM a dat aviz negativ pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a emis cel puțin doua minciuni, in timpul discursului din fața Secției de procurori, unde a incercat, marți, sa-și faca apararea fața de „rechizitoriul” ministrului justiției. In primul rand, șefa DNA a susținut ca, in mandatul sau, nu exista nicio condamnare la Curtea…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este de…

- Ministerul Justiției a publicat, vineri, raportul in baza caruia Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a Laruei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. CITEȘTE AICI RAPORTUL INTEGRAL Stirea Raportul prin care Tudorel Toader cere revocarea Laueri Codruța Kovesi de…

- Sediul PSD din Cluj-Napoca a fost vandalizat, in noaptea de joi spre vineri, cand a fost aruncat un cocktail Molotov in ușa cladirii, iar pereții au fost stropiți cu benzina. Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Intrebat de reporterii Agerpres daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Președintele Romaniei nu poate refuza revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, potrivit legislației in vigoare. Legea 303/2004 nu prevede posibilitatea refuzului președintelui de a revoca un procuror-șef, ci doar refuzul de a numi. Șeful statului doar ia act de propunerea…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a dat, vineri, intr-un comunicat de presa al instituției, care conține o singura fraza, primul semnal ca nu va ceda și nu va pleca – printr-o eventuala demisie din fruntea DNA -, dupa declanșarea procedurii de revocare a sa din funcție,…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat, inca de joi seara, imediat dupa anunțul ministrului justiției Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin urmare, raportul in baza careia ministrul cere revocarea acesteia este inaccesibil opiniei publice. Ministrul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, afirma inca o data ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Intr-un comunicat transmis, joi seara, de Ministerul Public, procurorul general Augustin Lazar reitereaza ideea…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu va discuta cu ministrul justitiei Tudorel Toader inainte ca acesta sa prezinte raportul privind activitatea DNA și sa faca o propunere legata de șefa acestei instituții, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit. Dancila a spus, insa, ca așteapta ca ministrul…

- Procurorul general Augustin Lazar și-a exprimat, joi, susținerea totala pentru DNA și pentru Laura Codruța Kovesi. Asta, in ciuda tuturor informațiilor legate de seria de abuzuri comise de subordonații lui Kovesi, dar și a rapoartelor Inspecției Judiciare care o vizeaza direct pe șefa DNA. “Activitatea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca l-a chemat pe ministrul justitiei, Tudorel Toader, din Japonia pentru ca acesta sa aiba timp sa analizeze informatiile aparute in spatiul public. “Nu am anulat intalnirile (pe care ministrul Toader le avea in Japonia – n.r.). Mai avea cateva vizite, a venit…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, „minte fara sa clipeasca”, spune un celebru psiholog din Romania, care i-a analizat prestația din conferința de presa de acum doua zile. Psihologul Hannibal Dumitrascu i-a facut o caracterizare incredibila șefei DNA, dupa celebra conferinta de doua ore, de la DNA. „Minte…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Inspectia Judiciara (IJ) o contrazice pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, atat in privința cercetarilor disciplinare care o vizeaza, cat și in privința controlului derulat, in 2017, la DNA Ploiești. Reprezentanții IJ au precizat, joi, ca, din perioada ianuarie 2017 pana in prezent, au fost identificate…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Tudorel Toader este in Japonia, țara care a consacrat ritualul antic al metodei de suicid onorabil numit seppuku. Iata ca domnul profesor Tudorel Toader are, acum, ocazia de a aprofunda scandaloasa situatie in care a ajuns Justitia din cauza acestui instrument de paradit cu predilectie politicieni,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Omul politic despre care Mihaiela Iorga Moraru a vorbit in emisiunea lui Mihai Gadea, potențiala propunere pentru funcțiua de premier, pe care Laura Codruța Kovesi a incercat sa o blocheze, ar fi Eugen Teodorovici, scrie DC News. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a carui ascensiune se dorea a fi…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a reacționat la ziare.com, la acuzațiile formulate de procurorul Mihaiela Moraru Iorga. Kovesi neaga ca ar fi cerut urgentarea unui dosar pe numele unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu ajunga premier și sa o numeasca pe judecatoarea…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Tudorel Toader, ministrul desemnat sa conduca Ministerul Justiției și in Cabinetul Dancila, a contrazis datele oferite de sindicalistii din penitenciare și a spus ca legea recursului compensatoriu nu a crescut rata recidivelor, potrivit publicației Ziare.com. “In Romania recidiva a scazut. De la 46%,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat joi ministrul justiției, Tudorel Toader. “Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa intalnirea avuta cu mai mulți ambasadori, ca o prima concluzie este aceea ca nu se contesta libertatea de legiferare și necesitatea modificarii legilor justiției, in acord cu exigențele constituționale. Ministrul dat asigurari ca nu a existat…