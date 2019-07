Bilanţul deceselor în urma inundaţiilor din India, Nepal şi Bangladesh a depăşit 300 Precipitatiile abundente si raurile iesite din matca au dus, cu mai bine de o saptamana in urma, la inundarea unor portiuni extinse din estul Indiei, iar oficialitatile au anuntat luni ca, pana la aceasta ora, 102 persoane au decedat in statul Bihar, cu 35 mai multe decat estimarile guvernamentale comunicate joi.



Ploile torentiale din Bangladesh au ucis mai mult de 47 de persoane in ultimele doua saptamani, iar cel putin 120 sunt date disparute, cel mai probabil decedate in urma inundatiilor severe si a alunecarilor de teren in Nepal, o tara cu un peisaj predominant muntos, au precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

