- Numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 97, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit de gripa sunt un barbat de 83 de ani din Dambovita…

- Un numar de 92 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit unei informari a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au decedat din cauza gripei a ajuns la 72, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei sunt un barbat de 32 de ani din judetul Teleorman,…

- Numarul persoanelor care au decedat din cauza gripei a ajuns la 67, se arata intr o informarei a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Potrivit sursei citate, victimele au intre 40 si 50 de ani si nu erau vaccinate…

- O femeie de 51 de ani din judetul Prahova este cea de-a 39-a persoana care a murit din cauza virusului gripal, a anunțat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, vineri seara, la 38, dupa ce medicii au mai confirmat virus gripal la trei pacienti care au decedat. Este vorba despre o femeie din judetul Dambovita si doi barbati, unul din Olt si unul din Giurgiu, informeaza News.ro.Centrul National de Supraveghere…

- Un copil de sapte luni a murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 60. In perioada 21-25 ianaurie au fost raportate inca 32 de cazuri nou confirmare in opt judete si in municipiul Bucuresti, anunta Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, relateaza Mediafax.Cel…

- Un copil de sapte luni a decedat din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 60, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Copilul din judetul Bihor era nevaccinat antirujeolic.…