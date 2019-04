Bilantul deceselor in urma trecerii ciclonului Kenneth, care a facut ravagii in nordul Mozambicului si Insulele Comore, a crescut la opt, au anuntat sambata oficialii din domeniul managementului dezastrelor, potrivit DPA. Cinci persoane si-au pierdut viata in Mozambic, iar trei, in Insulele Comore, potrivit guvernului din Mozambic si Organizatiei Meteorologice Mondiale (WMO). Furtuna a provocat, de asemenea, ranirea a doua persoane, potrivit Institutului National pentru Managementul Dezastrelor (INGC). Organizatia caritabila internationala Care Saturday a semnalat ''distrugeri devastatoare''…