Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor de la Sapoca a ajuns la cinci in aceasta dimineata, a anuntat ministrul Sanatatii Sorina Pintea. Un pacient in varsta de 88 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. In cursul zilei de duminica, bolnavul a fost transferat in Capitala din cauza starii extrem de grave in…

- Un incident șocat a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din Buzau. Un pacient a omorat patru bolnavi, iar alți noua au fost raniți grav dupa ce au fost atacați și loviți cu bestialitate de barbat. Este vorba de un pacient de 38 de ani care fusese internat…

- Crește tensiunea in Piața Victoriei. Un scandal a izbucnit in urma cu cateva minute intre protestatari și organizatori. Aceștia din urma au fost huiduiți in momentul in care au incercat sa puna muzica de pe o scena amplasata in perimetrul Pieței. Oamenii stranși in piața i-au huiduit, le-au cerut organizatorilor…

- Politistii au verificat sambata o masina aflata in perimetrul Pietei Victoriei, potrivit martorilor din zona, existand suspiciunea ca in vehicul ar exista un dispozitiv exploziv anuntat la numarul unic de urgenta 112. Reprezentantii Politiei Capitalei au precizat ca o persoana a sunat la 112 pentru…

- Trei oameni au murit, sambata dimineata, intr-un accident deosebit de grav. In localitatea Slatioara, judetul Valcea, doua autoturisme s-au ciocnit violent, dupa ce unul dintre soferi s-a angajat intr-o depasire riscanta. Masinile s-au transformat intr-un morman de fiare. Trei persoane au ramas incarcerate.…

- Ministrul apararii, Gabriel Leș, a fost surprins seara trecuta circuland in Capitala cu motocicleta. Se pare ca este un impatimit al motoarelor, pasiune pe care ar avea-o din tinerețe. Ministrul apararii a paticipat miercuri seara la o emisiune la Antena 3, dupa care a fost surprins pe strazile din…

- Executie in stil mafiot in apropiere de Capitala. Politistii din Ilfov sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit in strada, impuscat mortal. Alarma a fost data de o femeie din comuna 1 Decembrie. In jurul orei 3 dimineata a sesizat la Serviciul unic de urgenta 112 ca a auzit doua impuscaturi. Polițiștii…