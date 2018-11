Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat, a precizat purtarorul de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu. Echipajele…

- Pompierii continua sa actioneze pentru stingerea incendiului izbucnit marti dimineata la depozitul de masini dezmembrate de la marginea Craiovei, in cartierul Bariera Valcii, acestia reusind in cursul noptii sa reduca din suprafata flacarilor, a informat, miercuri dimineata, Inspectoratul pentru…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU a precizat ca Sistemul RO ALERT nu difuzeaza notificari in cazul seismelor, anterior declansarii acestora. Precizarea a venit in contextul in care mai multe persoane s au plans ca nu au primit nicio alerta pe telefon prin noul sistem, indelung testat…

- Multe persoane au criticat, pe Facebook, dupa producerea cutremurului de magnitudine 5,8 in judetul Buzau, faptul ca nu au fost alertate prin sistemul RO-ALERT, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) precizand ca acesta nu e menit sa dea alerte anterior seismului, ci dupa. …

- Pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a fost luat cu asalt de catre utilizatorii nemultumiti de faptul ca RO-ALERT nu a transmis o avertizare legata de cutremurul de 5,8 pe Richter, care a avut loc duminica dimineata in zona Vrancea. Sistemul nu a fost creat…

- Iadul s-a dezlanțuit azi-noapte la Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, unde s-a aprins focul. In ciuda eforturilor uriașe, lacașul a fost distrus de cel mai mare incendiu din Oradea, din ultimii ani, așa cum au anunțat autoritațile. Din fericire, nu s-au intregistrat victime, potrivit Inspectoratului…

- Aproximativ 50 de pompieri militari, cu 9 autospeciale de stingere au intervinit, sambata noaptea, pentru a lichida un incendiu puternic ce a izbucnit la Palatul Episcopal greco-catolic din Oradea. Nu s-au intregistrat victime, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. ...