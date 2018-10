Bilanţul cutremurului şi al tsunamiului a ajuns la 1.347 de morţi în Indonezia Presedintele Agentiei nationale pentru interventie in caz de dezastru, Willem Rampangilei, a confirmat bilantul, adaugand ca cel putin alte 113 persoane sunt date disparute dupa dezastrul produs vineri.



Circa 800 de persoane sunt spitalizate cu rani grave si peste 61.000 au fost nevoie sa-si paraseasca locuintele, a precizat agentia.



Cele mai multe victime s-au inregistrat in orasul Palu, capitala provinciei centrale din Sulawesi. Amploarea dezastrului nu a fost inca evaluata in alte zone afectate precum Donggala si Sigi.



Insula a fost lovita vineri de doua seisme.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

