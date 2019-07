Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit, iar alte cateva mii s-au adapostit in cladiri guvernamentale si centre pentru evacuati in urma unui cutremur violent, cu magnitudinea 7,3, produs duminica seara in Insulele Moluce din Indonezia, potrivit celui mai recent bilant anuntat miercuri de un oficial citat de france24.com…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost localizat la…

