- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc duminica in largul insulei indoneziene Lombok. Autoritațile au emis o alerta de tsunami, care a fost ulterior ridicata. Bilanțul victimelor este sumbru și ar putea crește: cel puțin 91 de morți și 202 de raniți.

- Autoritațile din Indonezia au decis ridicarea alertei de tsunami emisa in urma cutremurului de 7 grade pe scara Richter care s-a produs duminica in insula Lombok, la o adancime de 10 kilometri, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Cutremurul s-a resimțit și in insula Bali, situata la aproximativ…

- Bilantul incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena se ridica la cel putin 74 de morti si 556 de raniti, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului La Repubblica, potrivit Mediafax.Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor,…

- Cel putin 19 persoane, inclusiv membri ai echipelor de interventie, au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma exploziilor produse la un depozit de artificii din orasul mexican Tultepec, informeaza presa locala. Alejandro Ozuna Rivero, un oficial guvernamental federal, a declarat ca au avut loc…

- Autoritatile indoneziene au lansat marti o operatiune pentru a salva aproximativ 140 de pasageri de pe un feribot care s-a scufundat in largul coastei Insulei Sulawesi, accidentul soldandu-se cu cel putin patru morti, au anuntat surse oficiale citate de Reuters, preluata de agerpres. Acest…