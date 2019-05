Bilanțul codului roșu de inundații în Timiș. Gospodării inundate, drumuri blocate de ape FOTO Vremea ploioasa a umflat apele in mai multe zone din țara, iar cel mai vestic județ nu a scapat de furia naturii. Echipajele ISU Timiș au fost solicitate sa intervina in mai multe locuri, dupa cum urmeaza: „in localitatea Poieni s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte inundata; pe DC 100, pe raza localitații […] Articolul Bilanțul codului roșu de inundații in Timiș. Gospodarii inundate, drumuri blocate de ape FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

