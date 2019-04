Bilanţul ciclonului Kenneth a urcat la 38 de morţi în Mozambic Cel putin 38 de persoane au murit dupa sosirea ciclonului Kenneth pe coastele nordice ale Mozambicului, au anuntat luni reprezentantii Institutului national de gestionare a calamitatilor (INGC), citati de DPA. Alti 39 de oameni au fost raniti in a patra zi de manifestare a acestui ciclon tropical, au precizat specialistii de la INGC. Precedentul bilant emis de aceeasi agentie nationala vorbea despre cinci persoane ucise in Mozambic, iar Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) raportase trei decese in Insulele Comore, unde ciclonul a lovit pentru prima data asezari umane de pe continentul african.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

