Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters.



Cel putin 33 de persoane au murit dupa sosirea ciclonului Fani in statul Orissa in cursul zilei de vineri. Aproximativ 1 milion de persoane au scapat nevatamate dupa ce au fost transferate in centre special amenajate.



Bilantul deceselor ar fi putut fi mult mai mare daca autoritatile…