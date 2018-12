Bilantul in urma celui mai distrugator incendiu de vegetatie din statul american California a fost revizuit in scadere la 85 de morti, iar numarul persoanelor date disparute a fost redus la 11 de la totalul care ajunsese la 1.200 in urma cu circa doua saptamani, au anuntat luni autoritatile citate de Reuters.



Numarul persoanelor decedate a fost revizuit de la 88 dupa testele ADN efectuate asupra ramasitelor descoperite, a indicat luni seara seriful comitatului Butte, Kory Honea, in cadrul unei conferinte de presa televizata.



Patruzeci si doua dintre persoanele decedate…