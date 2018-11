Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul din California nu se mai oprește și continua sa faca prapad. Ramașițele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orașul Paradise din nordul Californiei și imprejurimi, numarul morților s-a ridicat la 56 in urma incendiului de vegetație considerat cel mai letal și distructiv din…

- Ramașițele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morți la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal și distructiv in istoria statului, relateaza Reuters,…

- Ramasitele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morti la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal si distructiv in istoria statului, relateaza Reuters.

- Cateva mii de pompieri americani lupta de sase zile impotriva unor incendii uriase de vegetatie in California, iar achipe de interventie cauta corpuri ale altor eventuale victime ale acestor incendii, soldate deja cu 50 de morti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.”Ramasitele altor sase persoane…

- Autoritațile au identificat marți alte șase persoane decedate in orașul Paradise din nordul statului american California, bilanțul total al victimelor incendiilor de vegetație ajungand la 48 de morți, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Noul bilanț a fost anunțat de șeriful Kory Honea…

- Bianțul morților in incendiul ce face ravagii in California a ajuns la 31 dupa ce inca șase oameni au fost gasiți decedați din cauza celui mai grav incendiu din istoria statului american, transmite Reuters.

- Bilantul victimelor incendiilor din California creste la 31 de morti; alte 228 de persoane date disparute. Inca sase cadavre au fost gasite in nordul Californiei, devastat de incendiul denumit "Camp Fire", a anuntat duminica seara (ora locala) seriful comitatului Butte, Kory Honea.Alte…

- Salavatorii au descoperit sambata trupurile a 14 persoane ucise de incendiu, cel mai grav inregistrat vreodata in California, a declarat seriful din regiunea Butte, unde se gaseste Paradise, un oras cu 27.000 de locuitori, la nord de Sacramento, capitala Californiei. "Astazi, inca 14 trupuri au fost…