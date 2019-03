In jur de 40 de copii au fost ucisi in ultimul an in cursul manifestatiilor desfasurate in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israel, si care au prilejuit ciocniri sangeroase cu armata israeliana, a comunicat joi UNICEF, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la debutul mobilizarii palestiniene denumite 'Marele Mars al Intoarcerii', transmite AFP.

'In cursul ultimelor 12 luni, in jur de 40 de copii au fost ucisi in aceste manifestatii'. a subliniat Geert Cappelaere, director regional al UNICEF pentru Orientul Mijlociu si Africa de Nord, intr-un comunicat difuzat de agentia…